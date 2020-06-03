高雄市議會國民黨籍議長許崑源，近日抱病拍片力挺高雄市長韓國瑜。他在影片中以虛弱的聲音說，請各位投票給韓市長的市民，思考高雄這一年半以來，有沒有比過去20年更進步，高雄是不是改變了？請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。

許崑源昨(2日)在臉書上傳一段2分多鐘的挺韓影片，希望高雄人能思考，高雄是不是改變了，如果「是」就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。2018年沒支持韓國瑜的市民，大家也可以想一想過去「路不平、水溝不通，但韓國瑜就任有沒有改善了，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？

許崑源強調，他非常擔心，高雄將因此失去改變的機會，高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義、也失去真相未來，高雄一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，大家一起來化解高雄的危機。

據港媒《中評社》今(3日)報導，原來，「許議長去年7月因為眼壓過高導致視線模糊，經住院檢查為眼睛小中風，經一個多月休養狀況好轉，目前視力正在復原中」。高雄市新聞局局長鄭照新上午表示，「影片非常感動，許議長的身體正在康復之中，祝福他身體健康，他的呼籲市府感到情真意切，也代表高雄最基層在地民眾最真實的感受」。

(中時電子報)