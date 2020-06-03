俄羅斯總統普丁2日簽署命令，批准新版的核威懾政策，即日就會生效。文件明確指出，若俄羅斯或盟友受到核武或大規模殺傷力武器攻擊，或是收到相關可靠情報，俄方將可使用核武。

文件指出，若獲得關於向俄羅斯或盟友領土發射飛彈的可靠消息，或是敵方使用核武或其他大規模殺傷力武器攻擊俄羅斯或其盟友領土等情況，俄羅斯可動用核武。俄羅斯視核武為一種威懾手段，只有在迫不得已的情況下才會使用，並將採取一切必要措施，降低核威脅，防止由於國際關係緊張引發的核武等軍事衝突。

文件強調，核威懾政策具防禦性質，以維護國家主權和領土完整，並對俄羅斯潛在敵人構成威懾，以防侵略行為。核威懾原則包括遵守軍備控制國際義務、可應對軍事威脅、部分核武隨時處於戰備狀態等。

新版的核威懾政策詳細說明可能引發俄方使用核武的情況，包括敵方使用非核武攻擊。分析指，這反映俄方對美國其他大規模殺傷力武器的關注，藉此向美方發出警告。

(中時 )