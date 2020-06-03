民進黨立委邱志偉3日舉辦「鋼鐵及扣件產業新版紓困方案說明會」，他希望北高雄的螺絲扣件產業在疫情過後將能再創高峰榮景。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

「鋼鐵及扣件產業新版紓困方案說明會」3日在經濟部傳統產業創新加值中心舉辦，對於紓困時間久的問題，經濟部長沈榮津說，千萬不要道聽途說，紓困案當下就能立即收件、專案處理，務必讓業者在最短時間內就拿到救命錢。

沈榮津表示，經濟部協助紓困一定都是以同理心辦理，目前金屬扣件業申請86件核准84件，有兩案重複申請，因此核准率百分之百，紓困核准金額達3.6億，政府一定與企業站在一起。

除沈榮津外，民進黨立委邱志偉、劉世芳，台灣鋼鐵同業公會理事長、中鋼董事長翁朝棟、台灣螺絲同業公會理事長蔡圖晉及公會成員出席在高雄市楠梓區舉辦的說明會。

邱志偉表示，扣件業受到新冠肺炎衝擊劇烈，可能是60年來最嚴峻的一次，為此沈榮津已經南下岡山3次與業者座談及說明紓困政策，政府一定與企業站在一起度過難關，北高雄的螺絲扣件產業是世界前3大，在疫情過後將能再創高峰榮景。

蔡圖晉指出，雖然疫情已經和緩，但訂單卻遲遲沒有進來，目前看來景氣低谷還沒出現，許多企業目前也都進入營業額衰退50％的艱困企業，不過台灣企業體質好，在政府幾乎是「做功德」的協助下，企業有信心可以度過難關再創榮景。

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(中時 )