三倍券即將登場，Gogoro 立即響應政府振興經濟措施，從 6 月 5 日起搶先推出最高 6,000 元振興購車金，此外，指定車款享 12 個月299元起騎到飽優惠資費方案；在後疫情時代，讓全台民眾放心購車、開心騎車，讓電動機車成為通勤首選。同時 Gogoro 也於近一個月時間一口氣再增設五間 Gogoro 服務中心，讓民眾於後疫情時期也可以開心且放心的騎乘。

6 月 5 日起，凡購買 Gogoro 2 系列、3 系列，以及 S Performance 系列車款，可享最高「$6,000 購車金」，淘汰並新購電動機車，還可享有政府汰購換新擴大補助，最高可享 25,000 元 (以基隆市電動機車汰舊換新補助為例)。

除了購車優惠外，Gogoro 再加碼一年騎到飽資費優惠，單顆電池車款 Gogoro VIVA 系列只需月付 $299，雙顆電池車款（Gogoro 1 系列、Gogoro 2 系列、Gogoro 3 系列及 S Performance 系列）只需月付 $499，就可享有 12 個月騎到飽。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「隨著疫情趨緩，政府也將開始大動作振興經濟、刺激消費，我們可以預見電動機車市場也將逐步回溫，消費者會更願意走向戶外。而防疫期間，Gogoro 則不間斷地擴增服務中心，目前已有 118 間服務據點，未來我們也將持續提升我們的服務量能，提供消費者更好的後勤服務。」

Gogoro 在近一個月的時間裡，共開設了五間 Gogoro 服務中心，分別是鳳山中山西服務中心、左營自由四服務中心、新莊仁愛服務中心、桃園文中服務中心和台中中港服務中心，除了大幅提升服務量能外，Gogoro 將持續努力聆聽消費者的聲音，不斷提供更好的服務，未來會盡可能開設更多的服務中心，讓騎乘可以更安心。

(中時 )