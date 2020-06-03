受到新冠肺炎疫情影響，牧德(3563)5月合併營收下滑至2.24億元，月減12.43%，牧德審慎面對此波疫情影響，但對新事業及新產品布局仍持續進行，希望能支撐下半年營運維持水準。

新冠肺炎疫情負面衝擊持續顯現，下游廠商資本支出轉趨保守，牧德5月合併營收為2.24億元，月減12.43%，年減13.91%，累計前5月合併營收為11.66億元，年減1.59%。

牧德表示，疫情導致全球經濟及景氣放緩，相關產業資本支出需求遞延，不過5G相關市場發展仍值得期待，公司審慎面對此波疫情帶來的影響，但持續進行新事業及新產品布局，Mini LED檢測機有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備亦已在設計階段，第4季有機會挹注營收，可望支撐牧德下半年營運維持水準。

牧德股東會通過每股配發現金股息10元，除息基準日為109年6月15日，並於109年7月14日發放。

(時報資訊)