營建署指出，玉山國家公園管理處提供「玉山3D圖台」，讓民眾不用上玉山，也可以在家裡虛擬遊玉山。

營建署表示，玉管處所建置的圖台是一個整合3D與2D之地理資訊平台，以中文、易操作、絕佳串流速度為開發構想，除了自行建置園區立體地圖及設施影像外，也透過介接政府機關資源共享圖層，節省重複建置經費，目前已經蒐集基本圖資、國家公園計畫、主題地圖等12大類超過1百種以上的豐富圖資，供民眾依使用需求來任意開啟套疊。圖台右側工具列提供鷹眼圖、5種定位查詢、4種量測方式、快照存取、GPX 檔案匯入等功能，也能以地表資訊查詢5種坐標資訊。

民眾以IE瀏覽器連結至3D圖台後，系統第一次將自動引導下載TerraExplorerViewer安裝後，就可以觀看完整圖資及使用功能。從圖台左側資訊樹點選「登山步道飛覽」後再點擊欲飛覽的步道路線，3D視窗中即開始進行步道的飛行導覽；另外開啟遊憩資訊項下多媒體「720環景影像」圖層，提供園區16處景點，可觀賞現場實地影像，例如遊客如果想要觀看排雲山莊的住宿餐飲環境，就可以利用這個功能。

此外圖台也提供多種實用工具，除了各種距離、高度量測、坐標查詢及定位功能外，其餘例如圖台右側的「斷面分析」工具，可以了解步道沿線的剖面和坡度。「視域分析 」的功能可以分析觀測點四周的視野，遊客在登山前就可以預先了解哪裡的視野景觀最好。

(工商 )