宜進(1457)3日公告，處分台南廠最後一塊閒置資產，土地3932.5坪，建物約569.09坪，共3.14億元，處分利益約1.6億元。宜進指出，目前台南廠已全部處分完。而公司主要生產事業，是以子公司宏洲纖維所生產聚酯原絲，及光明絲織生產的加工絲為主，宜進營收則以高毛利工業用織帶及穩定收租為主。

宜進3日所出售的台南廠資產，為工業用地，目前以出租他人收租為主。

2019年，宜進合併營收48.69億元，其中聚酯絲占45.86%、加工絲(DTY)25.22%、平織布15.30%、聚酯粒8.51%、租賃4.55%、其他0.57%。宜進指出，多數是認列宏洲及光明的部分。

宜進委外加工生產、用在航空及運輸設備的工業用化纖織帶，主要銷往美國、日本、法國等14國家，營占比約有10％上下。

規格化、大宗紡纖產品市場競爭激烈，獲利大幅成長不易；宜進近年積極買房獵地；從2017年下半年起，陸續聯合子公司光明絲織、 億東纖維、大田國際開發公司等集團關係企業，共投資約10筆商用不動產交易。

這些土地資產多在台北市南港區和新北市汐止區。另有1筆是台中後火車站的近萬坪工業用土地和8,500餘坪舊廠房，目前正申請土地變更中。

據了解，這些資產的出租收入，在2018年，占宜進營收的3.18％，到2019年營占已來到4.55%。

(工商 )