夏宇童、惟毅3日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，夏宇童近日剛為舞台劇新作《倒垃圾》專訪，鬆口認愛孫協志，她談到此事忍不住臉紅，「我沒有承認，什麼時候承認？他們是問我朋友好不好，我說『跟朋友大家都很好』。」是否同居？她僅回應：「私人感情沒辦法多說什麼，謝謝你們關心。」

至於孫協志是否買票支持女友新戲，夏宇童先是強調，「一定都會跟朋友講，大家多幫忙宣傳一下我的音樂劇。」是否有給孫協志公關票？她笑說：「現在疫情關係，大家非常努力宣傳，希望大家買票支持。」其他僅表示：「私人感情不多回應。」對於戀情相當保護。

惟毅坦言有新女友。（衛視中文台提供）

而因《冒險王》走紅的惟毅，半年前在台視附近投資70萬經營餐廳，店裡主打花雕雞料理，賣外送餐點，目前尚未回本。他3年前曾與前體育主播卓君澤戀愛、分手，女方後與威廉交往，惟毅透露已與新女友交往半年，兩人因為開店而認識，目前以結婚為前提交往。

(中時 )