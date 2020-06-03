響應「防疫新生活運動」，院方在桌面上有裝設隔板，使長輩能保持社交距離。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（第二排左六）說，現在據點陸續復課，鼓勵家中長輩多運用據點服務，參與各項活動顧健康。（張毓翎攝）

疫情逐漸趨緩後，嘉義縣3＋1行動醫療、醫事C據點陸續重新啟動，縣長翁章梁3日到義竹鄉溪洲村活動中心，關心由嘉義長庚醫院所承辦的醫事C據點，長輩們復課情形，院方表示，停課期間，每周都有專業護理師透過電話跟長輩問候關懷，現在C據點重新開張，配合中央「防疫新生活運動」，會在落實各項防疫措施的前提下提供服務。

嘉義長庚在縣內共有6個C據點，其中近日院方將義竹鄉A級單位辦公室與溪洲村C據點結合，安排長照個管師駐地深耕，發掘有長照需求的長輩，院方指出，目前義竹鄉、布袋鎮及朴子市都有長照個管師進駐，與村里長密切合作，提供長照2.0資源轉介、諮詢等服務，確保長輩們健康。

院方說，溪洲村C據點有20位長輩，雖疫情趨緩，響應「防疫新生活運動」，長輩午餐持續改以便當方式進行，此外，他們報到時，除量體溫、戴口罩，均進行TOCC調查及實名制登錄，桌面上還有裝設隔板，使長輩能保持社交距離，將防疫新生活原則實踐化。

在結束溪洲村行程後，翁章梁隨即前往鹿草鄉施家村，關心醫事C據點長輩參與情形，並與他們一起跳健康操，翁章梁說，現在據點陸續復課，鼓勵家中長輩多運用據點服務，參與各項活動顧健康，另外，他也不忘提醒，力行「防疫新生活運動」、保持良好個人衛生習慣。

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(中時 )