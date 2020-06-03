法律學者邵子平因領有大陸護照，遭台北市萬華區戶政事務所除籍，健保、退休金都不能領取，他不服提起行政訴訟，但台北高等行政法院認為，兩岸處於對立狀態，雙重身分涉及自由民主憲政秩序與國家認同問題，認定戶所除籍合法，判邵敗訴，可上訴。

邵子平同時擁有台灣、大陸地區人民身分，他以大陸身分來台觀光，2019年2月26日因病向移民署申請延長觀光停留期，進而被查出台灣身分，移民署因此依《廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點》廢止邵的台灣身分，邵不服提起行政訴訟。

北高行認為，兩岸目前處於對立且分治狀態，民主價值理念存在極大落差，台灣憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決等參政權，涉及公民意志及維擊自由民主憲政秩序，如允許雙重身分，將造成權利義務重疊或衝突，可能嚴重影響國家安全，造成社會動盪，不利戶籍管理，因此不違反平等原則。

北高行指出，相關規定雖會影響人民權益，但因護照領取涉及身分認同及國家忠誠，人民可自主選擇，但在享有公民權利同時，相對應負有國家忠誠義務，況且就算沒有大陸身分，台灣人民仍可來往大陸地區居住、遷徙、經商或旅行，只要不在大陸設籍或領護照，都不會喪失台灣人民身分，因此不違反比例原則。

另外，邵子平主張他1974年至1996年任職聯合國秘書處，早經有關機關認有特殊考量必要，符合不註銷台灣身分的例外，但北高行認為，相關規定於2003年10月29日增訂，邵早已未在聯合國任職，卻未於新法施行日起6個月內放棄大陸護照，反而於2018年起設籍大陸南京，確實違反規定，也不符合例外情形。

裁定指出，萬華區戶所依移民署處分廢止邵子平的戶籍登記，請邵繳還身分證，於法並無違誤，因此判邵敗訴。

(中時 )