彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程，從去年底辦理招標後，至今已流標4次，彰化地檢署檢察長徐錫祥無奈表示，2017核定後原工程經費為15億元，但營建成本年年上升，確實有計劃追不上營建成本的情況，會持續檢討修正，若今年順利標出，可望在2023年底完工。
彰化地檢署與彰化地方法院1968年在員林市中山路落成啟用，由員林公所無償提供土地使用，因建物老舊開始計畫遷建，法院部分在2016年已經遷建完成，位在員林原愛買對面，而愛買土地屬國有，中央收回後法務部計畫將彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室興建於此。
但彰化地檢署委由營建署辦理的遷建工程招標，至今已經流標4次，近日也進行工程招標檢討會，興建辦公大樓規劃為地下2層、地上8層建物，但因計畫早在2017年核定規劃，至今已將近4年，營建成本提高，與前瞻計畫、台商回流等工程變多，讓建商應接不暇，才讓工程標不出去。
徐錫祥無奈表示，的確有計劃追不上營建成本的情況發生，但地檢署與營建署討論後，以珍對外管線與內部裝潢等設施，進行減項約4千萬元，但工程還是流標，會再持續檢討修正，目前已經提高經費2億多元，並延長工期，若今年順利標出，可望在2023年底完工。
(中時 )
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