近期中國統計局發布5月製造業採購經理人指數PMI為50.6，連續三個月位於榮枯線50之上，顯示經濟動能正逐漸恢復。相關陸股基金也反應出此一復甦態勢，繳出亮眼績效成績單，其中包括統一、復華、兆豐投信皆有兩檔基金上榜。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，儘管中美關係一度緊繃，不過目前看來美國對大陸制裁並未進一步擴大，使得市場信心有所好轉。而在大陸境內，復工復產進程可望持續深化，更多領域漸呈復甦態勢，且部分內需板塊估值仍相對偏低，持續吸引資金進駐，後市不看淡。具體內容包括家電、食品飲料、新基建等等，皆具備潛在投資機會。

黃家慶指出，隨著兩會的政策逐漸明朗，今年重點放在六穩和六保，對於GDP增速反而沒有提出具體目標，顯示大陸政府的心態與往年不同。今年赤字率擬按3.6％以上安排，突破了傳統的3％赤字紅線，更於地方政府專項債安排了3.75兆元人民幣，較去年大幅成長超過7成，不難看出大陸高層希望以基礎建設對經濟產生保底作用；CPI增速目標上調至3.5％，也為貨幣政策提供更高的靈活度。大方向來說，未來政策仍將以內需復甦深化為主要著力點。

(工商 )