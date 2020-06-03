為了協助新創團隊共同開發新藍海市場，高雄市政府3日邀請國內外知名新創加速器，齊聚高雄，在KO-IN智高點基地，舉辦「聯合艦隊大會師」，將擴大與各基地加速器共組聯合艦隊、建立常態合作機制，透過資源互相介接，加速新創團隊成長起飛。

高雄市長韓國瑜致詞指出，高雄擁有豐沛的製造業資源、以及完善的基礎建設，搭配「KO-IN智高點」成立，導入AI、IoT等智慧科技創新，是發展智慧城市的基石。

他說，高市府團隊將持續致力建構友善投資環境，並做為產業與新創團隊的橋梁，與既有產業，形成魚幫水、水幫魚的正向循環，讓高雄的產業不斷蛻變進化。

高雄市政府經發局長伏和中表示，去年與經濟部中小企業處合作，攜手成立高雄智慧科技創新園區「KO-IN智高點」，打造以發展AI、Blockchain、Fintech及IoT等智慧科技為主軸的創新園區，該園區也是全台唯一由地方政府推動的金融科技專區，透過每年「KO-IN 未來城邦-創新創業大賽」，挖掘潛力團隊。

高雄經發局指出，今年度創業大賽將導入技術實證機制，並透過與國內外知名加速器，包括台灣最新型加速器（TAcc+）、中科智慧機器人自造基地加速器（AI Robotics Hub）、邁特電子企業公司（Mighty Net）、盛宇創新公司（Rainmaking Innovation）、玉山國際加速器公司（Mosaic Venture Lab）等合作，協助新創團隊科技育成、創業孵化、國際合作與投資，將研發內容實際落地應用，了解市場需求、邁向真實創業之路。

(工商 )