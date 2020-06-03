受肺炎疫情影響，民眾紛紛減少外出購物，實體商店銷售成績受衝擊大幅下滑，消費習慣也轉至線上，帶動網購、快遞服務等需求上揚，台新銀行因應商戶受疫情影響，亟需轉型需求，提供解決方案，攜手亞洲最大網路開店平台SHOPLINE，透過新型支付工具，協助合作商戶全面數位化，爭取線上商機。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行以創新服務協助14萬商戶，滿足數位化轉型需求，攜手SHOPLINE全球智慧開店平台，透過一站式線上開店解決方案，協助商戶架設購物網站及導入金流服務，及建置數位化新型支付工具，例如以簡訊、E-mail即可連結信用卡專屬付款頁面的Link pay服務。

台新銀行也提供商戶one碼平台服務，可整合多種電子錢包，例如街口、LINE pay、拍付、歐付寶等收款，讓商戶節省與各家錢包業者進行系統介接的開發時間及費用。黃天麟指出，更提供Pay+，例如新光三越SKM pay、大潤發、寶島眼鏡、王品等服務，可協助商戶深度經營會員，並提供綁定信用卡支付功能的，讓民眾及商戶享有最完整且安全的收付服務體驗。

SHOPLINE的專業顧問團隊，可提供商戶一對一諮詢，各種線上開店疑問都能全面解答，使商戶在短時間內創建自有品牌官網、整併線下會員，發展出自線下到線上的完整生態圈。黃天麟說明，SHOPLINE為強化與台新銀合作關係，9月底前提出開店申請的台新銀行的商戶，SHOPLINE將贊助Facebook或Google網路廣告投放金，並由專業廣告團隊協助廣告投遞及優化，以提高商戶曝光，將金流、系統、行銷等三大數位化難題一次解決。

黃天麟強調，該行為全台最大商戶服務銀行，將與商戶站在同一陣線，共同面對疫情衝擊，主動協助商戶數位轉型，提供多種創新支付工具，協助商戶擴大經營版圖，成為商戶最值得信賴的智慧好夥伴。在後疫情時期，將積極配合政府規劃推動的國內觀光旅遊業復甦措施，與旅行社、飯店及餐廳期同推出各項優惠活動，協助活絡經濟並促進國人觀光旅遊消費意願。

(工商 )