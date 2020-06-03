南韓超人氣女團TWICE近期推出新專輯《MORE&MORE》，同名主打歌公開後觀看次數飆高，更登上各種音源榜冠軍；豈料，新歌MV卻爆出涉嫌抄襲，國外一名裝置藝術家在臉書痛批遭侵犯著作權，所幸TWICE所屬經紀公司JYP娛樂積極處理，秒發布聲明稱「已圓滿解決」。

TWICE新歌《MORE&MORE》MV裡，有一段情節是9名成員在湖邊熱舞，旁邊有一個超大型裝置藝術，看起來十分新穎又壯觀，但這畫面卻引起爭議，有一名裝置藝術家Davis McCarty在臉書PO文，直指TWICE抄襲；原來Davis McCarty在2018年4月15日曾在美國巴爾的摩一場展覽中展出「Pulse Portal」，而該作品的外觀和TWICE新歌MV中的裝置藝術完全一樣。

MV裡有一段情節是9名成員在湖邊熱舞，旁邊有一個超大型裝置藝術，看起來十分新穎又壯觀，但這畫面卻引起爭議。(圖/ 摘自TWICE MV《MORE & MORE》)

原來Davis McCarty在2018年4月15日曾在美國巴爾的摩一場展覽中展出「Pulse Portal」，而該作品的外觀和TWICE新歌MV中的裝置藝術完全一樣。(圖/ 摘自臉書)

Davis McCarty臉書PO文表示，「《MORE&MORE》MV點閱率已突破1500萬，她們明顯侵害藝術著作權，請大家給我建議」，但這則貼文很快就被刪除；JYP娛樂沒多久也發布聲明，表示已和藝術家通電話溝通，「圓滿解決事件」，也強調之後會避免類似的情形再發生。

(中時電子報)