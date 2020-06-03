華爾街昨晚依舊沉浸在經濟重啟後，對未來樂觀發展的氛圍中，激勵美股終場收漲267.63點，且已連續三個交易日收紅盤。帶動台股早盤以上漲54.59點開出，隨後指數一路走高，終場收漲192.23點。

蘋概三王早盤同步走高，再度聯手領漲台股，台積電ADR已連續兩天漲幅皆超過1%，加上，新iPhone啟動首波促銷潮帶動，市場看好相關供應鏈後續營運成長，激勵台積電股價終場收漲1.52%，並重新站上300元整數關卡。亦帶動大立光及鴻海股價分別收漲4.53%和1.3%，其餘蘋概股則漲多跌少。

紐約原油期貨價格飆漲，昨天站上每桶 36 美元，亦帶動台塑四寶及相關塑化族群股價走揚，助漲台股指數。國泰金的現金殖利率高達5.01%，吸引長線買盤佈局，外資昨回補逾1.7萬張，激勵今天股價走揚2.6%，亦帶動金融股族群股價走揚。

防疫概念股在沉寂了兩天後，今天相關族群股價轉強，晟德、熱映、益安、南六亮燈漲停，中天、亞諾法、國光生、優盛、康那香股價都表現不俗。

台幣已連續四個交易日升值，且升值力道頗為強勁，今天盤中一度升值到29.85元，顯示外資資金積極匯入國內，有利於台股後續資金行情發酵，但美中關係及美國總統大選的發展，亦將影響台股後續走勢，建議投資人可逢低布局於具業績成長題材類股。三大法人現貨買超256.3億，外資現貨買超176.4億。以技術分析觀察台股，台股今收一根帶量的中長紅K，技術指標KD在80以上，台股明天走高的機率頗高。

（亞洲投顧分析師黃世民）

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(中時電子報)