夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星茵茵，舞蹈科班出身的她喜愛跳舞、熱愛運動，出道10年來身材不斷精進，性感形象頗受到歡迎，而她經常透過社群跟粉絲互動，近日透露揪一群正妹閨密到小琉球出遊，曬出一系列比基尼美照，然奇怪的是，都是她一人入鏡，不見任何閨密。

茵茵揪閨密到小琉球遊玩，在艷陽底下開帆船趴，拍下一系列性感水邊辣照，只見茵茵穿著紫紅色比基尼，襯出白嫩膚色，也讓S曲線與豐滿美胸形狀畢露，看得人血脈噴張，同時感受到滿滿的夏日風情。

有趣的是，這趟小旅行中，茵茵是有呼朋友伴前往的，然她曬出的一系列比基尼美照，都是solo入鏡，但這不是出自茵茵的個人要求，而是有著不可抗的原因，「一票人一起出海帆船派對，但影片為什麼只有我你知道嗎？因爲我的姐妹們都暈船」，她透露其他女孩吐到直接被救生艇帶去岸上，只剩她跟兄弟們還挺得住，「我開始懷疑我的性別了」，甚至給暈船閨密取了綽號，就叫做「小可憐」。

(中時電子報)