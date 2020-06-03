雲林縣府輔導的第一家冷鏈物流廠--嘉升冷凍集團富士鮮品公司冷鏈廠動土，雲林縣長張麗善（後右）表示，縣府積極推動冷鏈物流中心，打造產銷及消費者多贏的局面。（許素惠攝）

雲林縣府輔導的第一家冷鏈物流廠--嘉升冷凍集團富士鮮品公司冷鏈廠動土，該公司董事長鄭嘉仁（前右二）、雲林縣長張麗善（前右三）、縣農業處長魏勝德（前右四）等人祈求工程順利。（許素惠攝）

雲林縣府輔導的第一家冷鏈物流廠嘉升冷凍集團富士鮮品公司新冷鏈廠3日上午動工，完工後每年可加工處理約100公頃的農作產品，縣長張麗善強調，縣府除了輔導廠農合作外，也規畫設冷鏈物流中心，讓農產品供銷更穩定，創造產銷及消費者多贏局面。

富士鮮品公司現有廠房位於斗南小東工業區內，透過與在地農友契作生產，整合加工、儲存及銷售，建立成產製儲銷一條龍的體系，保障農民收益，因現有廠房不敷使用，縣府協助解決土地等問題，讓新廠得以動工，該公司董事長鄭嘉仁感謝縣府協助讓工廠在地生根。

張麗善表示，縣府計畫在西螺果菜市場東北側農區，建置面積約100公頃的大型現代化蔬果物流園區，已獲得農糧署400多萬元補助進行可行性評估及整體規畫，雖然土地取得難度高，但仍會努力實踐，除此之外，亦積極引進專業廠商建置冷鏈系統，促成廠農合作，農民只管種出優質農產品，加工、儲存及銷售全交由廠商，確保農民收益，穩定產銷，而消費者也能以合理價格買到好產品。

(中時 )