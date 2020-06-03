歐元區5月商業活動仍然深陷嚴重萎縮，雖然跡象顯示最壞的情況已經過去，但仍可能需要數個月時間才能重返擴張。

IHS Markit歐元區5月服務業採購經理人指數（PMI）終值為30.5，高於初值28.7，較4月創下史上新低的終值12強勁反彈，並創下3個月來新高，但仍遠低於50榮枯分界點。

歐元區5月綜合PMI終值為31.9，高於初值30.5，亦較4月創下歷史新低的終值13.6強勁反彈，但距離重返擴張的50榮枯分界點也仍然遙遠。

5月就業分項指數終值為37.8，較4月創下歷史新低的33.4回升，但同樣遠低於50榮枯分界點。

財經數據服務公司IHS Markit表示，雖然歐元區5月商業活動與就業連續第3個月呈現驚人跌勢，但所有受訪國家的衰退力道都已經大幅放緩。不過，高失業率打擊家庭支出，以及企業削減開支以維持財務狀況，將導致需求低迷不振，使歐元區前景蒙上陰影，因此我們對復甦的看法仍然保守。

(時報資訊)