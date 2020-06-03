威潤(6465)今(3)日召開年度股東常會，由董事長湯潤闊主持，會中通過108年營業報告書及財務報表承認案、盈虧撥補案、解除新任董事競業禁止案、109年限制員工權利新股發行案等議案，並順利完成董事改選。

展望今年，威潤持續重點布局北美、日本市場，看好目前有利於公司長遠發展的各項佈局及產品已箭在弦上，預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢。

威潤108年整體營業收入及營業毛利雖優於107年之表現，然為因應未來發展需求，強化於北美、日本市場的人力佈局並持續積極擴大研發、業務等專業人才聘用，108年營業費用較107年增加；此外，北美、日本市場多個大型ODM專案，因專案需求相對複雜導致產品導入量產時間較長，實際營收的挹注尚未於108年顯現，導致整體營收表現未如預期呈現爆發性成長。

威潤去年營收2億6263萬元，年增32.75%，去年營業費用1億2751萬元，年增11.42%，去年淨利121萬元，年增31.14%，每股獲利0.04元，惟考量108年為稅前損失及因應未來大型專案之資金需求增加，股東會通過不發放股東紅利、員工酬勞及董事酬勞。

展望今年營運，威潤重心仍放在美國及日本兩大市場，除了預計在下半年推出車載視訊(Video Telematics)解決方案外，目前也已掌握數個北美市場3G轉4G的換機潮商機，與日本最大汽車零件製造商、第二大機車製造商、前三大電信商、知名商社、車廠一階供應商等大型企業的合作案也持續推動中。

新興事業方面，紫外線滅菌產品及智慧農業物聯網解決方案，也規劃於今年下半年陸續上市，整體營運表現可望逐季好轉。

在攬才與留才方面，威潤通過發行限制員工權利新股普通股50萬股，每股面額10元，占已發行股份總數之1.52%，發行總額共計500萬元。

威潤指出，目前有利於長遠發展的各項佈局及產品已箭在弦上，預估未來幾年度營收及獲利將呈持續成長，而在成長茁壯時期員工即為公司最重要的資源，透過發行限制員工權利新股，威潤希望能吸引及留任公司所需的專業人才，創造更高公司及股東利益。

威潤此次股東會也順利完成第五屆董事及獨立董事改選，選舉結果均照案通過，票選出董事4席、獨立董事3席。當選之董事包括潤澤投資法人代表湯潤闊、威潤科技技術長吳柏慶、瑞德國際法人代表周康記、威剛科技資深經理陳振君；獨立董事則由富鋒聯合會計師事務所合夥人吳金地、大宇資訊獨立董事洪碧蓮、明台育樂管理顧問呂文德等三席擔任。

(時報資訊)