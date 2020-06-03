台灣新冠肺炎疫情趨緩，隨著「防疫新生活」運動啟動，民眾外出用餐消費信心及意願回升，先前營運急凍的觀光產業營運終見回溫復甦曙光。其中，以內需為主的餐飲業者已明顯感受回溫，未來配合防疫規範鬆綁、振興三倍券發放，營運可望明顯回升。

至於飯店業及旅遊業，營運狀況亦將走出最壞時期，又以飯店的餐飲業務回升動能較明確。不過，由於邊境管制尚未解除，加上疫情衝擊全球經濟，在國際觀光客缺口仍大、商務宴會需求減少下，飯店業營運回溫動能仍相對受限，旅遊業則仍處低迷蟄伏期。

台灣截至今（3）日已連52天無本土新確診病例，中央流行疫情指揮中心5月初鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，在民眾外出用餐消費信心及意願回復下，餐飲業門市來客數自母親節起已逐漸回溫，5月最後一周假日的來客數，已恢復疫情前水準。

漢來美食、乾杯（1269）、王品（2727）、瓦城（2729）、豆府（2752）等連鎖餐飲業者均表示，門市來客數自5月起已緩步回升，且回升態勢持續。王品表示，5月整體門市來客數回升態勢持續，全月來客數已略優於去年同期。

乾杯表示，5月起來客數有感持續回升趨近9成，加上外賣挹注，看好5月營收有望恢復以往水準。漢來美食則坦言，5月平日來客數仍未盡理想、僅下午茶業績狀況略優，平假日的落差仍較明顯。整體而言，業者認為仍需一段時間，來客數及業績才能回到過往水準。

業界人士分析，疫情趨緩帶動民眾開始逐步恢復外出聚會用餐活動，使餐飲業營運走出最壞時期，但宴會市場仍處盤整期，加上疫情衝擊全球經濟，商務宴會需求仍未明顯回升，外燴及宴會貢獻比重較高的業者，營運回升動能相對較受限。

同樣情況亦出現在飯店業，雖然館內餐飲業務狀況可望回升，但宴會需求動能仍較弱。同時，雖然受惠國旅需求增加，可望為低迷的住房業務挹注些許動能，但邊境管制尚未解除，國旅需求難以填補龐大的國際、商務客缺口，都會區商務飯店的住房業務動能回升亦受限。

此外，因應疫情造成的消費習慣改變，飯店及餐飲業者除研發便當等外送、外賣商品業務，亦同步加強研發冷凍料理包等商品。雖然獲利空間相對受限，但在全球疫情未見明確趨緩前，業者仍決議持續拓展門市外商機，以分散未來營運可能面臨風險。

(時報資訊)