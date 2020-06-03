◎6月7日全國大解封 指揮中心：仍需戴口罩

指揮中心日前宣布將在6月7日起進行全國性的大規模解封，但仍有許多民眾認為，大解封意味著不用維持戴口罩、維持社交距離、梅花座以及量體溫等措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今強調，大解封後每人仍要維持防疫新生活的指引，因此量體溫、實聯制以及戴口罩仍然是必要的。

◎振興券為何不直接發2千元？李俊俋：避免變存款

行政院宣布推出「振興三倍券」，外界質疑還要花1千才能拿3千，何不直接發2千？對此，總統府副祕書長李俊俋今天表示，答案很簡單，就是要讓大家真的去使用，避免兩千塊變存款，才能刺激消費！

◎長榮、華航免費退改票延至8月底

台灣連續52天沒有出現新冠肺炎本土感染案例，國內各項禁令逐步解封，但其他國家仍未壓下疫情，台灣人最愛去的日本與韓國近日還是出現社區感染，考量出國旅遊仍有段距離，中華航空與長榮航空皆宣布，8月底前出發的機票，退、改票可免費。

◎國中棒球隊傳性侵 家屬怒控：球隊傳統？

新竹某國中棒球隊驚傳集體性侵事件，小堅（化名）遭到球隊學長集體性侵，被帶去浴室肛交、口交、打手槍，小堅姊姊今天在國民黨立委鄭正鈐陪同下泣訴此事。讓小堅姊姊更不滿的是校方處理態度，竟然推託這是惡作劇嬉鬧，是球隊學長學弟的傳統，「肛交口交打手槍是球隊傳統？」

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(中時電子報)