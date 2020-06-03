成衣代工廠聚陽(1477)公布5月營收14.38億元，雖然仍年減30.3%，但已比4月增加26.9%。聚陽指出，疫情趨緩，歐美各國自5月開始陸續解封，客戶開始要求之前遞延的訂單陸續出貨。在產業環境持續回溫，預期未來營運可望逐月好轉。

聚陽累計前5月合併營收87.03億元，較去年同期減少17.9%。

聚陽指出，疫情衝擊全球經濟，聚陽將持續強化各項競爭力，開發大型品牌客戶。另外，也會致力於醫療防護市場，推出醫療防護產品，並已在嘉義研發中心建置專屬生產線。

(工商 )