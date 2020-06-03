國際油價如同股市一般，從低點開始一路過關斬將，市調主管認為，從4月底開始，大陸石油需求迅速恢復，達到疫情爆發前的90%，隨著各國也開始解封經濟，需求可望在第三季走出困境。

路透社報導，IHS Markit副總裁Jim Burkhard表示，至4月底，大陸石油需求迅速恢復，已達疫情爆發前的90%水準，這對全球經濟復甦來說是一大喜訊，因為你將可以期待歐洲、美國也能有相同的優異表現。

不過，儘管大陸需求回穩是市場共識，但對於復甦程度以及時間，多數分析師還是各持己見。其中，能源研究公司Wood Mackenzie預估，由於運輸和工業用途增加，下半年大陸石油用量將年增2.3%、達1,360萬桶/日。

相較之下，國際能源總署(IEA)則認為，下半年大陸的用油需求將年減5%、至1320萬桶。

國際油價今(3日)早盤持續走高，截至台北時間17:00，紐約原油期貨漲幅約在2%附近遊走，漲至37美元之上；布蘭特原油期貨更是率先突破40美元，漲幅約1.2%。

(中時電子報)