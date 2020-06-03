有網友貼出好市多以前口罩價格照片，可以發現當時中衛醫療口罩200個僅賣285元，平均一個1.425元，比起現在一個5.3元便宜近4倍 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

今天(3日)是電商通路開賣口罩的日子，一上架就被等候多時的網購民眾秒殺，包括好市多在內。不少網友崩潰，表示自己等了好幾天，結果開賣不到一個小時口罩就顯示售完，但底下有人留言貼出好市多中衛口罩以前價格，許多人看到才驚呼「現在價格竟然貴了4倍」，直呼虧大。

一盒50個、售價265元的中衛醫療口罩，各大電商包括好市多在內今天上架。但中午才開賣不久，12點半就有女網友在社團《Costco好市多 商品經驗老實說》回報已經售完，讓不少網友傻眼，直呼真的是秒殺。不過有網友貼出好市多中衛醫療口罩之前的價格，牌子上顯示一樣是中衛醫療口罩，但數量與價格卻分別是200個／285元，平均每個1.425元，對比這次5.3元的價格差異不小。

不少會員看到驚呼：「以前好便宜」、「價差竟然有4倍」、「等一個降到3元以下再去買」、「不知道在搶啥，明明藥局都還有」、「沒人買就會降價了」，但也有人解釋：「現在原物料漲很大」、「印象中1.425的那個是薄款的」。

(中時電子報)