致用高中4年來銳減2000人，學費收入減少，不得已實施教師減薪。（王文吉攝）

台中市私立致用高中學生數銳減，校方去年8月協調教師減薪約7％，但有19名教師不願意，集體訴訟要回欠薪，還有教師爆料，校長引誘學生加入國民黨。校長陳添旺無奈表示，少子化衝擊私校經營，希望教職員共體時艱，他並強調自己立委選舉失利後不再參與政治。

致用高中全盛時期學生數逾5千人，陳添旺說，近年受到少子化衝擊，學生數逐年流失，4年前約4400人，現在剩2400人，學費多年沒調漲，但學費收入減少，難以負擔人事成本，只好縮編跟聘用兼課教師苦撐。

陳添旺說，國內至少100家私立高中職早就減薪因應，該校直到去年8月才決定減少教師研究費，每月薪資約減少7％，但本俸不受影響。約85％教師願意共體時艱，唯19名教師要求比照公立薪資結構，雙方無共識，也無法發給聘書。

至於教師指控引誘學生加入國民黨，陳添旺說，自己立委選舉失利後，近10年沒有參與政治，「又不是吃飽太閒，沒必要做這種事。」

陳添旺強調，少子化真的很嚴重，加上公立完全中學搶學生，私校經營困難，減薪案經過校務會議通過，希望教師能體諒，自己也會努力招生辦學，讓大家都有工作，有薪水可領。

(中時 )