勞工紓困貸款即刻停止受貸！受到新冠肺炎疫情影響，勞動部4月30日起針對只要有工作事實的勞工提供最高10萬元的「勞工紓困貸款」，截至今天申請件數已達110萬4695人，超乎原本預估的100萬人，勞動部表示，收件只到今天下午5點為止，即刻不再受理申貸。

10萬元額度的勞工貸款，總額度為500億，原本預估可貸給50萬勞工，後來再加碼50萬個名額，據勞動部統計指出，截至今天下午5點為止，勞工紓困貸款申請件數110萬4695件、單日新增4萬695件，其中核貸78萬2472件、撥款的64萬1417件。

「勞工紓困貸款」對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，只要年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，目前貸款利率為1.845％，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息，每月約還3000餘元。

勞動部表示，貸款資金由承貸銀行提供，勞動部補貼第一年貸款利息，自4月30日推出以來，截至6月3日已有110萬4695人提出申請，因貸款名額已滿，銀行不再受理新申請案，至於已申請而超出100萬名額部分，各承貸銀行將繼續完成審查及核貸，所需的資金及補貼利息，由勞動部另行協調銀行及籌措經費。

(中時 )