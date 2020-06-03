寵物食品不再只是刻板印象中的貓狗乾糧、肉類罐頭，還有業者調製零嘴、鮮食等，消費者從店面或網路購買時，要特別注意產品標示及相關資訊，才能保障寵物食的安全。（莊曜聰攝）

擺脫傳統刻板印象，寵物食品不再只有乾糧、肉類罐頭，各種貓狗零食、真空包鮮食等種類繁多，琳瑯滿目，連客製化的甜點蛋糕都有，也讓人看到毛小孩的商機無限，相對的寵物食安問題也須重視，南市府動保處加強把關，1年下來已查核3617件，其中5件限期改善，1件因標示不全遭裁罰3萬元。

南市府動保處長吳名彬表示，隨著網路購物愈來愈普及，除了一般實體店面外，已經成為寵物食品製造商或通路商熱門銷售管道，但飼主在收到商品時，也鮮少會注意到是否有標示不明或不實的狀況，雖然毛小孩吃得開心，但卻不一定能安心。

其實不只一般民眾的食安問題有規範，在寵物食品上也有相關的保障條例，在動物保護法中就有「寵物食品製造、加工或輸入業者，應就所營之寵物食品向中央主管機關申報」，業者應定期在農委會寵物食品申報網主動申報，民眾也可上網查詢相關資訊，若違反規定又不改善，將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

另外民眾若發現購買的寵物食品有標示不清狀況，可向各縣市動保處進行舉發，如查證屬實且限期內未改善者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰；同時業者在販售產品宣傳上，也不能有不實、誇張或易生誤解的廣告，若販售宣稱具有療效的寵物食品，還有可能違反動物用藥品管理法，最重可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，不得不慎。

(中時 )