中科管理局局長許茂新表示，發展智慧機械必須有效整合產、官、學、研力量，讓台灣靠技術力走向全世界。（盧金足攝）

中科透過補助創新技術的應用，輔以產學研界緊密結合，協助廠商投入智慧製造，促進升級轉型。（中科提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情漸緩，中科強棒出擊！中科管理局長許茂新3日表示，中部地區機械產業成功型塑台灣精密機械黃金縱谷，為協助鞏固強化精密機械優勢，中科2017年起推動「強化區域合作-推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」，已提供1億5422萬元，幫助18家廠商進行智慧化、自動化設備及產線研發計畫，新冠肺炎疫情趨緩，全球經濟逐漸復甦，中科園區防疫奏效，重新搶攻後疫時代全球產業版圖。

疫情衝擊各行各業，台灣經歷防疫挑戰，不敢掉以輕心，中科管理局面臨新冠肺炎疫情上緊發條，自中美貿易戰到新冠肺炎疫情全球發燒，影響全球供應鏈生態，想重新搶攻後疫時代全球產業版圖，智慧化生產轉型勢在必行。

中科希望透過補助創新技術的應用，輔以產學研界緊密結合，協助廠商投入智慧製造，促進升級轉型，可以提升產業附加價值與優化生產力，實現各產業朝向智慧製造發展，永續我國競爭優勢。

許茂新指出，推動「強化區域合作-推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」，發展智慧機械必須有效整合產、官、學、研力量，讓台灣靠技術力走向全世界，希望藉由計畫將學研單位創新智慧化技術串接注入各大產業，協助推動產業邁向智能化、自動化與高值化的先進製造技術。

該計畫放眼國際，也強調在地鏈結，中科管理局另提供台中市府4年5500萬元，攜手地方政府推動智慧機械及航太產業發展。

今年核定的計畫包括光學玻璃鏡片高智能化精度檢測關鍵技術研發，有助提升生產良率；應用5G技術打造動線監測智慧化生產線，操作員均可獨立作業進行監控、維修及故障排除、提升品質產能。

此外，在航太產業應用方面，聚焦於航太材料設備加工技術研發與創新，包含開發可用於航太超合金與複合材料加工之智慧超音波加工模組及開發航太用精密鋼珠智慧研磨機，鼓勵廠商開發國產設備，提高國內航太產業未來機器設備的國產化比例。

值得一提的是，今年核定創新型案件，是將製造業自動化生產的概念應用到手搖杯的新穎巧思，由機器人自動進行飲品製作，以多元彈性技術，將智慧製造的元素融入日常生活

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(中時 )