「佛洛伊德之死」在美國境內掀起抗議浪潮，甚至演變為暴動，而川普的處理方式和後續發展，引起國際高度關注。新加坡第一夫人何晶1日在臉書上轉貼1則漫畫，內容是諷刺美國總統川普面對香港示威及美國示威的不同態度。有網友把何晶的貼文轉貼到PTT，並引起討論。
何晶在臉書上轉貼《聯合早報》1日刊登的1則政治漫畫，漫畫分成2部分，上半部畫出香港示威暴亂的狀況，川普在一旁豎起姆指，大讚「民主」；下半部則是美國明尼蘇達州的動亂，川普卻在一旁指責「暴徒」。何晶還轉載了一名用戶的評論稱：「今天新加坡聯合早報刊登這張漫畫，真有意思。」
一名網友把何晶的貼文截圖後轉貼到PTT上，並引起網友討論，因之前台灣向新加坡捐贈口罩後，何晶在臉書發文稱「Errr...」，引起一場網路罵戰，網友們也用這個梗留言回應，「Errrr」、「errrr敢嘴爸爸」、「Errrrr，新加坡Peggy」、「Errrr.....」、「鼻屎國Errrrrrrer」。
(中時電子報)
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