美國處理器大廠AMD執行長蘇姿丰登上2019年標普500企業中收入最高的執行長，去年總共拿到5,850 萬美元的高薪酬，也成為史上第一個拿下冠軍寶座的女CEO。蘇姿丰2014年接任AMD的執行長一職後，不僅讓這家公司一掃頹勢，並讓其在標普500指數成分股中相當亮眼，在2019年依靠台積電7奈米，讓該公司在去年鬆動了處理器市場的市占率。

AMD從去年7月推出Ryzen 3000 處理器，獲得市場熱烈迴響，甚至直接挑戰行動處理器巨頭英特爾的市占率，AMD能打造出如此產品，台積電7 奈米製程功不可沒。蘇姿丰1969年出生於台灣台南，3歲時移民美國，並取得麻省理工學院學士、碩士、博士學位，先後任職於德州儀器、IBM、Freescale等公司，並在2014年10月接任AMD的CEO。

這項統計包括固定薪資，以及獎金、津貼以及股票期權等獎勵，雖然實質上，Alphabet 的 Sundar Pichai 、英特爾的 Robert Swan所收到的報酬更多，但該名單以在職超過2年的公司執行長為限，藉此避免入職獎金影響，所以蘇姿丰榮登第一。

高效能運算(HPC)為蘇姿丰進入AMD後的首要發展目標，這也成為AMD大翻身的機會，除了在CPU市場影響力逐漸追上與英特爾，並在GPU市場也與NVIDIA搶攻市場份額。根據外媒報導指出，AMD在2019年間股價飆漲156%，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，AMD雖一度大跌，但在美股觸底反彈以及相關題材受惠下，AMD從3月底點一路上漲逾38%，截至6月2日收盤價來到53.54美元。

蘇姿丰帶領下的AMD在6年內從一家搖搖欲墜的老牌半導體廠商，到變成足以影響英特爾市占率，雖半導體市場英特爾的巨頭地位仍難以被超車，但AMD推出的產品也在去年開始受到消費者青睞，加上英特爾從2018年下半年起產能不足，衝擊CPU市場供需問題，AMD藉此利用先進製程，獲得市場喝彩。

據市場消息傳出，今年下半年AMD推出的Ryzen 4000 系列處理器，將直接搭載台積電5奈米強化版製程，若消息屬實，將有機會拚過英特爾處理器的效能。

(中時電子報)