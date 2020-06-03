日職》坂本勇人新冠肺炎確診 開幕恐生變 17:272020/06/03 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 讀賣巨人隊游擊手坂本勇人（如圖）與捕手大城卓三在新冠肺炎檢測呈陽性反應。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本職棒讀賣巨人隊今（3）日臨時取消與西武獅隊的練習賽，球團表示是因有2名球員在新冠肺炎PCR檢測呈陽性反應確諺。稍後球團也公布了兩人的姓名，是31歲的游擊手坂本勇人與27歲的捕手大城卓三。 在昨天練習賽首日兩人都有出賽，坂本勇人擔任第四棒、先發游擊手，大城卓三擔任先發捕手、打第七棒，兩人都有3打席，5局結束才退場。 由於兩人是巨人隊主力，球員們已集中練球數日，昨天又與西武隊比賽，影響範圍到對方球員。接下來要如何處理，目前日職和巨人球團隊尚未對外說明。 日職》兩球員疑染疫 巨人、西武練習賽臨時取消 (中時 ) #兩人 #坂本勇人 #卓三 #大城 #捕手 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵捕生鏽 快腿盜盜盜 04:102020/05/30 運動天地 何苦呢 獅猿捕手互盜互阻殺 04:102020/05/30 運動天地 體育熱門新聞 日職》坂本勇人新冠肺炎確診 開幕恐生變 - 體育 UBA》實現約定 台體大重返一級 - 體育 戴資穎帶動超狂挑戰 球迷驚呼：「騙人的吧？」 - 體育 MLB》果然「邪惡」 洋基裁45名小聯盟球員 - 體育 挑戰最強男人？拳手憂泰森被打死 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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