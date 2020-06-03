日本職棒讀賣巨人隊今（3）日臨時取消與西武獅隊的練習賽，球團表示是因有2名球員在新冠肺炎PCR檢測呈陽性反應確諺。稍後球團也公布了兩人的姓名，是31歲的游擊手坂本勇人與27歲的捕手大城卓三。

在昨天練習賽首日兩人都有出賽，坂本勇人擔任第四棒、先發游擊手，大城卓三擔任先發捕手、打第七棒，兩人都有3打席，5局結束才退場。

由於兩人是巨人隊主力，球員們已集中練球數日，昨天又與西武隊比賽，影響範圍到對方球員。接下來要如何處理，目前日職和巨人球團隊尚未對外說明。

(中時 )