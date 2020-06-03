基隆市議會於3日舉辦第19屆第3次定期會，市議員藍敏煌在施政總質詢時，詢問基隆市長林右昌，如果被總統蔡英文延攬入閣，會不會接受為中央服務，林右昌表示，如果有機會到中央當然是很大肯定，但現階段最重要的還是把市長的份內工作做好，其他則不會多想。

藍敏煌表示，林右昌執政5年多來，讓基隆有很大的改變與進步，但包括基隆輕軌、新市政大樓、城際轉運站等政策，都尚處於規劃階段，這時林右昌若被蔡總統延攬入閣，代理市長的執行力可能無法延續建設，讓規劃可能生變，他希望林右昌向市民負責任做好做滿，這也是市民最大的期待。

林右昌指出，自己正在努力推行在地重大建設，包括市港再生還有明年9月底的基隆城市博覽會等，他說，現在帶領市府團隊全力往前衝，最重要的是將政績再向上提升，一定會把市長的角色扮演好，不會讓大家失望。

另外，有關北北基合併的議題，林右昌指出，自己認為比較可行的方案為分成地方及中央政府就好，各縣市不要再分級，再從這樣的方式去重劃行政區，至於北北基不管要重劃為新的幾個城市，都也可以解決發展腹地受限的問題，他強調，從國土規畫與提升台北城市競爭力的角度來看，其實台北市更需要基隆市，而不是把基隆併進去當台北的小弟。

(中時 )