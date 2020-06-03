美國威斯康辛州遭受強烈雷雨暴擊後，當地的一處地標：世界上最大的自由懸掛式美國國旗，在星期二晚上被雷雨撕成兩半。
商業內幕(Business Insider)報導，位在威州希博伊根市(Sheboygan)的銳意保險公司(Acuity Insurance)總部，設了一個世界最大的旗竿與國旗，旗竿高度達到400呎(122公尺)，基座直徑11呎(3.35公尺)，上頭飄蕩的美國國旗也是世界之最，尺寸是70呎X 140呎(21公尺 X 42公尺)，重達340磅(154公斤)。
旗竿與國旗都是該公司斥巨資製作的，原因就是愛國愛鄉土，總部大樓設有紀念館，其中包括在威州的烈士們，也就是為國捐軀的市民。
該公司的網站上說：「我們自豪地懸掛著這面旗幟，因為有它(美國)，我們才有幸在這片土地上生活和工作。」
然而，星期二晚間的雷暴雨，襲擊了威州的多個地區，造成超過3.1萬戶房屋停電，這面大國旗也受災，國旗在雷雨中幾乎被撕碎，13道條紋已經沒有了。
推特上開始流傳國旗劈壞的事，有些人評論說，在全美國不斷發生各種不幸，比如冠狀病毒大流行，還有城市的爆亂中，壞掉的國旗很形象的隱喻這個時期。
該公司表示，他們不久後就會修復國旗，並且重新懸掛。
(中時電子報)
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