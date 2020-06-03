台灣截至3日已連續52天「嘉玲」未發現本土個案，全民也進入「防疫新生活」，衛生福利部基隆醫院指出，端午佳節即將到來，但全台逾7成的龍舟賽已宣布停辦，還好午時立蛋與品嚐美味粽子的習俗仍可持續進行，院方為響應「防疫新生活」，由營養師楊智凱特別研發「＋0冰菓粽」的配方，供民眾在疫情期間，可以自己手做，消暑又健康。

楊智凱指出，以成人來說，男性一天所需熱量約1800大卡、女性約1500大卡，但外面賣的粽子小小一顆，熱量就高達400至600大卡，民眾若要吃得盡興，很容易就超過成人一天所需攝取的熱量。

楊智凱指出，＋0冰菓粽的做法很簡單，材料民眾只需要準備3種時令水果共50g、綠茶150ml、吉利丁粉8g及開水30ml，而做法要先將水果切丁備用，再把吉利丁粉加入冷開水中，以隔水加熱的方式完全溶解，再加入綠茶後放涼、倒入耐熱袋，並將水果放入袋子成漏斗狀，最後只要放入冷藏庫冷藏4小時，取出以棕葉包裹即完成美味可口的手製＋0冰菓粽。

副院長羅景全表示，粽子配方美味健康，又不會對身體造成負擔，很適合家中長輩享用，像自己身為腸胃科醫師，最近前來求診的民眾，大多都營養吸收不均衡，平日都吃重甜、重鹹的食物，身體一定會出問題，他說，藉由食材天然全手做，不僅保留下食材本身的礦物質、維生素，更也會帶來飽足感，更是減重、代謝的良方。

(中時 )