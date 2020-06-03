不動產代銷產業龍頭海悅(2348)5月合併營收2.13億元，月增23.3%，年增163.78%，前5月合併營收9.25億元，年增165.4%。海悅5月合併營收2.13億元，北中南三地代銷案均有貢獻，包括《土城日月光》、《宏普中央公園》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等熱銷建案持續加持，推升5月合併營收雙成長。

海悅指出，據央行日前公布，4月購置住宅貸款及建築貸款餘額續創歷史新高，且因央行於3月降息1碼（0.25個百分點）並啟動疫情紓困措施，五大行庫4月新增房貸利率更下修至1.381%，創下歷史新低。

購屋者的貸款壓力降低，房貸利息調降較租金下修明顯有感，為房市需求提供強有力支撐，帶動首購、換屋族群的需求顯見，加上台商回流，國內房市剛性需求持續存在。

雖全球新冠肺炎仍嚴峻，但台灣落實防疫新生活，降低群聚感染風險，建商看好房市前景，陸續推出新建案搶市，海悅放眼全台，佈局優質代銷個案，目前有已接案尚未完銷之熱銷個案，加上年底前預計進場的新案，包含台北市《敦南御所》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案。

(時報資訊)