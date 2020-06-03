台股近期震盪走高，外資今買超台股176億元，為連三日買超，6月才過三個交易日，外資啟動回補潮，三個交易日已回補台股347.96億元！然而在新冠疫情仍有不確定性，以及中美貿易戰變數，元大投信台股暨大中華投資部經理人郭經緯認為，以過去20年經驗顯示，台股的本淨比約在1.4~1.9倍，而目前台股的本淨比約1.8倍，台股本淨比已達歷史上緣區，因此逢高要留意指數壓回，預估指數整理區間在8000~12000點之間。

元大投信投資長張美媛表示，6月對台股而言是個關鍵，5月以來外資持續賣超台股，但內資撐盤，使指數近期再站上「萬一」，6月的行情要看外資是否回補。

郭經緯認為，現階段投資以獲利趨勢為逐年成長的題材為主，看好利基型IC、雲端伺服器、工業自動化及消費型自行車、紡織和運動鞋等。

至於本波漲幅已高的生技股，郭經緯提醒投資人小心「群魔亂舞」，也就是沒有獲利基本面，只靠籌碼面和消息面等氣氛的個股。

(時報資訊)