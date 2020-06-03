全家(5903)第二波振興優惠方案，帶動整體業績成長近20%，瞄準6月到9月啤酒熱銷旺季，全家即日起推出「啤酒搭餐生活節」活動，導入6大跨國特色啤酒，主打「水果風味」、「經典精釀風味」2大系列，獨家聯名燒丼株式會社、赤鬼炙燒牛排、海底撈火鍋品牌變身下酒零食，希望能進一步拉升業績。

各大通路百貨積極搶食新冠肺炎疫情之後消費商機，全家自5月推出第二波振興優惠方案，對比前月周末帶動10%來客數，整體業績也成長近20%。

全家再推出第3波振興優惠方案，飲料、零食、泡麵、酒類等25項商品以整箱購入享優惠，包括全家熱銷商品如自有品牌FamilyMart Collection小分子氣泡水、FamilyMart Collection鹼性離子水等，以及消暑解悶的汽水、氣泡飲、啤酒及茶類商品等。

根據調查，台灣每年進口啤酒銷量持續攀升，市佔率提升至40%以上，顯示消費者對進口啤酒的喜愛與接受度，瞄準6月到9月啤酒熱銷旺季，全家即日起推出「啤酒搭餐生活節」活動，導入6大跨國特色啤酒，主打水果風味、經典精釀風味2大系列，獨家聯名燒丼株式會社、赤鬼炙燒牛排、海底撈火鍋品牌變身下酒零食，活動期間指定啤酒任選3件79折，購買3罐啤酒還可獲得肯德基、必勝客獨家套餐優惠券。

全家表示，水果風味系列首推三得利頂級愛爾啤酒，入口後清爽水果香氣，尾韻轉為淡淡的啤酒花香，以2020東京限定款設計的外包裝，預計成為網友收藏款之一。

同樣具有視覺感的常陸野貓頭鷹-小麥柑橘白啤酒，帶有柑橘香氣啤酒風味，不僅在瓶身印上可愛搶眼的貓頭鷹，更獲得眾多啤酒競賽金牌獎的殊榮。

另外，果實感較強烈的CHOYA超果感氣泡梅酒及詩莊堡歐洲蜜香蘋果酒，則推薦與糖心蛋洋芋沙拉、鮪魚乳酪沙拉等輕食搭配，適合女性清爽小酌風。(飲酒過量 有礙健康)

(時報資訊)