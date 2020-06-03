6月1日起口罩管制禁令解除，杏一(4175)表示，近期已湧入不少消費者上門詢問，公司已備貨於全省門市販售限量口罩，全台共257家門市皆會一併鋪貨，醫療平面口罩一盒(50片裝)售價299元，只要用銅板價50元即可加購市價150元的500ml酒精，祭出防疫產品組合價349元(原價449元)的優惠，限量15,000組，售完為止。

康是美今日起也開放預購盒裝醫療口罩，共100萬片，每盒50入售價299元，每人限購兩盒，限量2萬盒，消費者預購後，可於6月下旬到店取貨。此外，全台400家康是美，6月5日(五)起會有中衛盒裝醫療口罩陸續到店，每盒售價299元，每人限購一盒(50片入)。

杏一指出，疫情雖逐漸趨緩，但相關防疫產品仍保有一定的銷售量，如酒精、酒精棉片、乾洗手等商品，杏一也將會備足庫存，滿足全台消費者需求，希望能與全台民眾共同抗疫。

(時報資訊)