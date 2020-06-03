宏碁(2353)集團旗下專注發展智慧交通之宏碁智通公司，今(3)日與台南市政府舉辦「台南市智慧路邊停車建置成果發表」記者會，由台南市長黃偉哲、交通局局長王銘德及宏碁智通董事長萬以寧，共同見證智慧路邊停車收費計時器2000席建置完成的里程碑，攜手為台南提供便捷、智慧化停車服務。

民眾於智慧停車格內停車結束取車時，可持悠遊卡或一卡通於停車計時器上感應繳費，或下載停車大聲公App自動扣款，現在更可接受LINE Pay行動支付，為全台LINE Pay可現場行動支付停車費的首例。

車主只要打開LINE Pay，掃描停車計時器上顯示的繳費QR Code，馬上繳費還可查詢消費記錄，掌握花費不馬虎。黃偉哲也實際體驗以LINE Pay掃碼付款功能，直呼好方便。

黃偉哲表示，智慧路邊停車計費系統從108年啟用以來，停車周轉率增加2倍以上，成效良好，在東區、安平區、中西區設置完成共2000格智慧停車格，規模與速度皆領先全台，讓民眾找得到車位、有位置停，是科技創新具體實踐的智慧城市典範。

宏碁智通董事長萬以寧表示，本智慧路邊停車計費系統為宏碁智通自行研發、建置營運的智慧停車方案，結合物聯網、雲端平台、人工智慧、車輛偵測、車牌辨識等技術應用，為台南鄉親服務1年多來，不僅持續優化營運服務，增加行動支付的功能種類，從電子票證支付、停車大聲公App扣繳拓展到LINE Pay行動支付，滿足不同繳費支付情境。

另外，也持續透過自行研發的物件辨識、車牌辨識技術，提升服務的效能與品質。累積的珍貴數據資料與經驗，更可成為未來智慧交通治理的決策參考。

台南市智慧路邊停車計費系統自108年4月第一階段啟用後，採分區建置營運方式，於營運1年多來，提供市民自動化車輛偵測、車牌辨識、自動開單及多元支付各種便利功能，使用者滿意度高達99％，其無紙化自動開單，省下了近90萬張的停車單，環保節能看得見。

(時報資訊)