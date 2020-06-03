去年海科館備受好評的人魚藝術展演回來了！海科館今年再度與海洋委員會海洋保育署合作，自6月起共同推出人魚展演、海廢劇場及故事共讀，將結合自由潛水專業人員，演繹出人魚傳說的優美姿態, 並以小劇場表演及說故事的方式，傳達給遊客海洋保育的重要性。

海科館表示，活動將於國家海洋日前夕6、7日展開，民眾只要購買主題館門票入館，即可免費參加，上午「陸上海洋生物說故事」活動，邀請基隆說故事協會於主題館兒童廳以說繪本及人魚服裝體驗的方式，帶領學童認識海洋減塑的概念，每場僅提供30位民眾體驗，要搶要快；下午則有人魚藝術表演團隊，在主題館機械魚池進行「水下海廢劇場」人魚藝術表演，這一群不需要使用空氣瓶，憋一口氣就可以進入深潛的團隊，僅裝備簡單配備，就在水中展現出「美人魚」的優雅舞姿，海科館希望民眾在欣賞的同時，也可以感受到海洋環境的危機。

海科館長陳素芬表示，海科館肩負傳達民眾海洋永續的觀念，除了這次和海委會合力推出的人魚海廢故事及表演劇場，還推出像是獨木舟、浮潛、立槳、潮間帶等暑期限定水域活動，迎接防疫新生活，甚至還有兩天一夜的優惠方案，無論是親子、情侶或是團體，都非常適合參加。

(中時 )