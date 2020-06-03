苗栗市長邱鎮軍指出，南苗的三角公園為苗栗市發展最早的地方，透過老照片勾起民眾的美好回憶。（何冠嫻攝）

苗栗市公所將南苗三角公園的護欄拆除，打造寬敞明亮空間，並以老照片美化電箱護欄，營造充滿懷舊情意的開闊小天地。（何冠嫻攝）

苗栗市公所將南苗三角公園的護欄拆除，打造寬敞明亮空間，並以老照片美化電箱護欄，營造充滿懷舊情意的開闊小天地。（何冠嫻攝）

南苗三角公園長年因遊民聚集喝酒滋事，造成環境髒亂成治安隱憂，苗栗市公所將圍牆拆除，讓空間擴展且具明亮效果，排除治安死角，並美化電箱護欄，貼上苗栗市的老照片，喚起在地居民的回憶。

苗栗市長邱鎮軍表示，南苗的三角公園為苗栗市發展最早的地方，充滿著地方生活的共同回憶，但隨都市計畫的發展，聚集遊民，加上早期三角公園的護欄遮蔽，易衍伸髒亂與治安問題。

今年南苗三角公園搖身一變，成為明亮寬敞的休憩場域，市公所將護欄完全拆除，並美化電箱護欄，網羅苗栗市的黑白老照片，在三角公園重現過去的生活痕跡，除了可見三角公園建立之初的樣貌，還有日治時期的龜山大橋等，當時的景物與人文風情，全都濃縮在三角公園。

邱鎮軍指出，南苗三角公園的休憩空間，可提供給學校、社區、社團舉辦表演、活動等，假日還可串聯功維敘隧道，邀請音樂等表演者或團隊到場演出，為苗栗市增添青春活力。

(中時 )