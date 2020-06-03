學員專心DIY香皂、乾洗手。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會家政班員DIY的香皂、乾洗手很專業。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會家政班員DIY的香皂、乾洗手分享龍岩國小小朋友。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會邀請專業手工皂老師高韶君教家政班員DIY香皂、乾洗手，落實個人防疫防護措施，還分享給龍岩國小小朋友，一起防疫一把「皂」。

學員幾乎都是初體驗，覺得新鮮又有趣，老師選用天然精油香氛讓大家心情舒緩，製作好的成品，美麗又療癒，隨身洗手清潔好方便。

農業推廣志工並將防疫小物贈予龍岩國小四健會會員，教導正確洗手及配合正確洗手七字訣，養成良好習慣。總幹事吳金元則呼籲大家一起勤洗手，守護健康。

(中時 )