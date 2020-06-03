香皂DIY防疫一把皂 17:262020/06/03 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣褒忠鄉農會邀請專業手工皂老師高韶君教家政班員DIY香皂、乾洗手。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學員專心DIY香皂、乾洗手。（許素惠攝） 雲林縣褒忠鄉農會家政班員DIY的香皂、乾洗手很專業。（許素惠攝） 雲林縣褒忠鄉農會家政班員DIY的香皂、乾洗手分享龍岩國小小朋友。（許素惠攝） 雲林縣褒忠鄉農會邀請專業手工皂老師高韶君教家政班員DIY香皂、乾洗手，落實個人防疫防護措施，還分享給龍岩國小小朋友，一起防疫一把「皂」。 學員幾乎都是初體驗，覺得新鮮又有趣，老師選用天然精油香氛讓大家心情舒緩，製作好的成品，美麗又療癒，隨身洗手清潔好方便。 農業推廣志工並將防疫小物贈予龍岩國小四健會會員，教導正確洗手及配合正確洗手七字訣，養成良好習慣。總幹事吳金元則呼籲大家一起勤洗手，守護健康。 (中時 ) #防疫 #龍岩 #老師 #國小 #香皂 也許您會感興趣 生活熱門新聞 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 「PS4悠遊卡」預購將開賣！6大通路搶先看 - 生活 好市多網站賣中衛口罩了！一上架秒殺 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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