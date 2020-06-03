故宮精品的套組剛好讓民眾花1000賺2000。（故宮精品提供

故宮精品的套組剛好讓民眾花1000賺2000。（故宮精品提供）

台灣疫情趨緩，民眾關注的焦點也從防疫、紓困，到近日政院宣布的振興券，雖然各界期待把新台幣1000元變成3000元，但國內畫廊業者則認為，對視覺藝術產業的幫助普遍不大。然而後疫情時代，也讓業者思考以振興券作為讓民眾開始注意並購買小額藝術品的開始。

一直活躍於投信基金界，並創立多納藝術的陳如鈊分析指出，畫廊通常是賣高單價作品，政府提供的3000元振興券，對台灣一般畫廊普遍沒太大幫助，但她也指出，雖然金額還無法達到大幅振興的效果，但畫廊也不妨順勢推出藝術家小品、版畫、畫冊及文創商品來吸引民眾接觸藝術。

陳如鈊提出畫廊振興券攻略，例如針對一家四口，可以推出3000元、6000元、9000元及12000元專區，讓一般民眾也可以利用振興券來買一幅小作品美化住家。她也建議年輕藝術家如法炮製，推一些小作品、版畫及藝術微噴來銷售，並委託有統編的畫廊或熟識商家來協助領取。

隨著振興券推出在即，畫廊、美術館、博物館的線上商店，因不屬於網購電商，因此也適用於振興券，故宮精品推出的三倍券套組，包括「欽定一甲第一名套組」，7款商品共1070元；另有「聖旨套組」款商品共1000元，讓民眾花1000賺2000。陳如鈊也指出，畫廊推線上商店，開發藝術家作品的拼圖、悠遊卡、L夾等文創商品，也是兼顧推廣，讓藝術生活化的好方法。

(旺報 )