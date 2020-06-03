因應新冠肺炎避免群聚，致使血庫存血量偏低，中部地區O型血量僅勉強維持7日安全存量！國立南投高商與南崗扶輪社合作，3日號召師生和扶輪社友在校園捐血救人，彌補近期血庫的不足。

由於疫情趨緩，南投高商利用高三學生畢業前夕，鼓勵師生及社區響應捐血，體現「取之於社會、回饋於社會」的教育理念。

捐血活動由南投高商校長何景標、家長會長簡志賢及南崗扶輪社長張東榮聯袂號召，共募集百餘袋血液；何景標表示，捐血一袋不只是救人一命，更隱含樂於助人的意義，因此，希望望培養學生人飢己飢、人溺己溺的仁愛胸懷，更透過結合社區企業，將愛心理念宣揚出去，營造友愛和諧的社會。

張東榮表示，南崗扶輪社長期與南投高商合作，接待外籍交換學生，積極參與社會公益；今日更發揮熱心服務的精神，與南投高商一齊響應捐血；南崗扶輪社也提供豐富的禮品，贈送捲袖送愛心的捐血者，增添更多愛心與助人的氛圍。

(中時 )