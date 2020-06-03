非裔男子之死引爆全美示威抗議，澳洲記者1日在白宮附近連線報導示威行動，竟突遭鎮暴警察暴打，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對此相當火大，要求澳洲駐美大使館展開調查。

澳洲第7頻道新聞網（7 News）記者1日在白宮附近連線報導美國示威行動時，突遭警察以盾牌、棍棒毆打、驅離。

澳洲第7頻道新聞網（7 News）記者1日在白宮附近連線報導美國示威行動時，突遭警察以盾牌、棍棒毆打、驅離，連線畫面混亂。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議，澳洲第7頻道新聞網（7 News）報導，自家駐美記者布瑞斯（Amelia Brace）及攝影記者邁爾斯（Tim Myers）1日在白宮外圍連線報導示威者的抗爭行動時，突遭鎮暴警察以盾牌、警棍暴打，驅趕他們離場，導致連線畫面一度混亂。

攻擊事件發生不久後，鎮暴警察開始發射催淚彈驅離現場示威民眾，以為美國總統川普清場，讓他能順利從白宮步行至附近的聖約翰教堂（St John's Church）拍照。

針對自家記者被警察痛毆，澳洲總理莫里森2日表示，這起事件「令人困擾」，他已指示澳洲駐華府大使館展開調查。

對此，美國駐澳洲大使格瓦浩斯（Arthur B. Culvahouse Jr.）今（3）日在推特上回應，美國和澳洲同樣珍視新聞自由，指出美國嚴肅看待針對記者的不當對待，美國將持續致力於保護記者，以及確保記者在法律之前獲得公平正義。

對於格瓦浩斯的回應，澳洲第7頻道新聞網外國事務編輯蘇特博士（Dr Keith Suter）認為美國儘管感到困窘，但「不太可能」有懲罰相關人士等進一步作為。

(中時電子報)