聯發科才剛獲高盛、麥格理證券分別調高推測合理股價至600與565元，加上瑞穗證券升評「買進」，外資圈支持力道再度加碼，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻繼5月中喊買後，最新把推測合理股價拉升到536元，為外資力挺聯發科又拼上一塊重要多頭拼圖。

詹家鴻指出，自從美國對華為新禁令出爐後，聯發科成唯一專注立足亞洲的5G系統級晶片（SoC）供應商，在大陸智慧機產業中的戰略地位更高，推測其5G SoC產品毛利率將達45～50％。

有別於市場最近把大量注意力擺在華為禁令上，詹家鴻最新發現，小米最近推出的紅米5G智慧機僅售人民幣1,599元，並採用聯發科天璣820晶片（單價約40～45美元）。這也代表，大陸智慧機製造商為應對智慧機需求恐疲弱環境，似乎更願意推出低價版的5G智慧機，聯發科身為趨勢中的主流受惠股，推測聯發科晶片2021年在大陸5G市場的市占率將達到五成，5G SoC於2020、2021年各出貨6,500萬與1.4億套。

(工商 )