方季惟3日錄謝震武主持的高點綜合台節目《震震有詞》，她近日忙著宣傳新書《歲月釀的檸檬紅茶》，對於前陣子癌症復發烏龍報導，她表示：「2、3年前覺得身體不對去看醫生，醫生先驗甲狀腺蛋白球，正常人沒吃藥應該要10以下，我卻是17點幾，醫生緊張說要照超音波，刺了幾次雖然沒發現不好，但有發現兩顆腫瘤，每3個月都要追蹤驗血。」當時她連呼吸都胖，最重有70幾公斤。

回憶當時體重，方季惟提及身旁的人都懷疑她怎麼了，「後來又調了2、3年才瘦回來。現在經紀人上午不會幫我排工作，讓我多休息，畢竟我還要照顧狗，做佛教功課，所以工作大部分都是下午。」現在的她受回仙女模樣，她也分享美膚妙招，「我都用奶粉加蛋白、皮膚較乾加點蛋黃，再加香蕉攪糊敷臉，不能用脫脂的，營養成分不夠。」飲食部分則改吃乳清蛋白，吸收優質營養素。

方季惟曾胖到70幾公斤，花3年瘦回仙女。（和展影視提供）

至於外界最關心的桃花，方季惟笑說：「現在擔心無法陪伴別人，雖然一直有人追，但一直都是單身。」她表示過去父母也為自己終身大事擔憂過，但「母胎單身」的她顧慮太多，至今仍沒戀愛經驗。

(中時 )