民進黨中常會通過6月6日罷韓案呼籲高雄市民踴躍投票。國民黨發言人洪于茜表示，此舉坐實罷韓目的根本不是為了高雄，而是為了民進黨。
國民黨今天停開中常會，以利中常委們各自南下低調協助反罷免；但民進黨則拉高姿態，在中常會通過呼籲高雄市民投票。
洪于茜說，罷韓團體在投票前一週緊鑼密鼓的進行各種徒步、車隊遊行，力圖鼓動民眾，原先我們只是強烈質疑這些團體背後的勢力，但看起來民進黨也完全沒有要遮掩他們傾全力就是要罷韓。
她說，民進黨最後一週又是電話動員、又是發放黨員信，甚至在市黨部掛出看板，就是要罷韓。今天民進黨甚至直接在中常會公開呼籲，坐實罷韓目的根本不是為了高雄，而是為了民進黨。
洪于茜強調，高雄市民需要的應該是平靜，沒有政治對立、私利算計的生活，也是這段時間，韓市長與整個市府團隊努力的方向，想給高雄市民一個更好的高雄市。如果真心為了高雄好，少一些政治，還高雄一份平靜。
(中時 )
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