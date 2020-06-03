今年新冠肺炎疫情爆發，民進黨政府在防疫頗有成效，將確診者壓在443人，自詡防疫模範生。但在口罩、紓困、三倍券政策上引發民眾諸多怨言，做為在野黨的國民黨提出建言，終歸是「狗吠火車」，得不到正面回應。讓國民黨立委洪孟楷問：「口罩、紓困、三倍券，為何政府要把簡單事情複雜化？」，想到頭腦打結找不到解答！

國民黨立委洪孟楷今在臉書提問：「口罩、紓困、三倍券，為何政府要把簡單事情複雜化？」其中，六月一日口罩開放可以自由買賣、六月二日「振興三倍券」方案出爐，但是不叫好也不叫座。讓他感嘆，現在的政府只證明了很會「把簡單的事情複雜化！」

例如：振興券方案搞得很複雜不說，苦哈哈的業者「青吃都嘸夠，擱有通曝乾?」還要再等40多天，真的不怕業者繼續倒嗎？另外口罩開放買賣，但是平均大小通路都超過實名制的一片5元，口罩價格回不去不說，為什麼政府到現在還是不能開放實名制買口罩可以天天一片或兩周10片，讓民眾起碼外出上班可以天天有一片！？

洪孟楷指出，更弔詭的是現在口罩庫存量已經有3億片，經濟部卻每天還是要徵收800萬片，如果政府還是要利用口罩來打「外交戰」、「文宣戰」，是不是應該公開跟國人說清楚講明白？否則也是有黑箱作業的想像空間。

洪孟楷強調，政府的施政、推出的政策，都應該要便民而不是擾民，否則把簡單的事情複雜化就只會事倍功半。

(中時電子報)